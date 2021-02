WD My Passport Hard Disk Portatile da 4TB a poco più di 100€

18 February 2021 – 18:40

Amazon propone al prezzo più basso di sempre, uno dei migliori HD portatili per qualità/prezzo nel taglio da 4TB: il Western Digital My Passport.

The post WD My Passport Hard Disk Portatile da 4TB a poco più di 100€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico