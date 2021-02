Verso la Milano Digital Week 2021, il futuro del lavoro secondo Silvia Zanella

18 February 2021 – 11:43

Nel 2021 Silvia Zanella è stata nominata tra le dieci LinkedIn Top Voices in ambito lavoro: perché in effetti occuparsi di lavoro, o meglio del futuro del mondo del lavoro, è la sua occupazione principale. Manager e autrice, si occupa infatti da anni di risorse umane, recruiting, digital Hr e ha scritto diversi volumi sul tema. L’ultimo libro che ha pubblicato, Il futuro del lavoro è femmina (Bompiani) vuole lettura al femminile del mondo del lavoro potrebbe rendere conto delle sue evoluzioni in maniera più completa ed efficace.

Proprio di come cambierà il mondo dell’occupazione e soprattutto delle innovazioni, spontanee o forzate, che lo caratterizzeranno nei prossimi anni Zanella si occuperà nel suo incontro che terrà nella Milano Digital Week 2021, un palinsesto di panel e interventi virtuali focalizzati su innovazione, tecnologia e sostenibilità che si svolgerà dal 17 al 21 marzo prossimi (tutte le info sul sito ufficiale). L’abbiamo intervistata per conoscere i temi di cui si occuperà nel suo incontro.

(foto: silviazanella.com)Fra smart working, tracciamenti e flusso continuo di notizie, l’anno del coronavirus è stato anche l’anno di una potente accelerazione digitale: quali sono stati secondo lei i cambiamenti più rilevanti nel mondo del lavoro? Saranno a lungo termine?

“Siamo passati nel giro di pochissime settimane ad avere da poche centinaia di migliaia a diversi milioni di lavoratori completamente da remoto. La maggior parte senza essere minimamente preparati, né tecnologicamente né dal punto di vista della gestione del lavoro. La transizione digitale è stata tendenzialmente positiva, senza grossi ostacoli, frutto anche di una accelerazione generalizzata: più consumi online, più comunicazioni informali online, più relazioni professionali online. Quello che è mancato, e che a mio avviso è grave manchi ancora a distanza di un anno, è un adeguato accompagnamento in termini di strumenti formativi, manageriali e culturali. A distanza di tempo è sempre più chiaro che non torneremo come nel 2019 e far capire a responsabili e lavoratori che devono necessariamente cambiare il loro approccio al lavoro sta diventando urgente”.

Il suo ultimo libro, Il futuro del lavoro è femmina, ha un titolo eloquente eppure abbiamo visto che sono state proprio le donne a risentire di più di quest’anno di crisi: come fare per arrivare a una vera parità anche lavorativa?

“Nel mio libro non parlo tanto di uomini e di donne, quanto della necessità di adottare un approccio più adatto sia al mondo del lavoro digitalizzato e immateriale, sia al contesto pandemico e post pandemico. Certo è che non abbiamo dato prova di averlo fatto finora: dei 101 mila posti di lavoro persi a dicembre, 99mila sono stati di donne. Queste ultime si ritirano prima e peggio dal mercato del lavoro e vi partecipano in misura minore, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. La parità tuttavia si può raggiungere in molti modi: ampliamento del welfare e dei servizi a favore delle famiglie, più equa distribuzione dei carichi di cura all’interno della coppia, un management più illuminato che capisca che ha solo da guadagnare a cedere parte del potere e dare spazio a leadership femminili”.

La Digital Week di quest’anno si concentrerà su equità e sostenibilità: cosa rappresentano questi valori per lei e il suo lavoro?

“Equità e sostenibilità sono alla base della mia visione di futuro del lavoro. Non ne faccio una questione di opportunità o di buonismo, ma dati alla mano credo possano costituire un valore aggiunto per tutti. Questo sia in termini di motivazione e apertura a nuovi modi di lavorare, non si potrà ritornare all’“abbiamo sempre fatto così”. Sia in termini di ricchezza creata e di sostenibilità sociale e demografica: non possiamo permetterci di non dare spazio alle donne e a tutti quei soggetti che da sempre sono esclusi dai centri decisionali”.

Silvia Zanella sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Milano Digital Week, Città equa e solidale, in programma dal 17 al 21 marzo 2021.

