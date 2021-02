Tutto quello che c’è da sapere su Star, la novità di Disney+

18 Febbraio 2021 – 15:04

A quasi un anno dal lancio continua la crescita spedita di Disney+: complici i successi The Mandalorian e Wandavision, senza contare il catalogo molto diversificato, la piattaforma streaming della casa di Topolino sta sfiorando i 95 milioni di abbonati in tutto il mondo, un risultato che ha superato le più rosee previsioni degli analisti (c’è chi dice che, nel 2026, Disney+ potrebbe addirittura superare il colosso rivale Netflix). Uno slancio ulteriore arriva il 23 febbraio con Star, nuovo marchio che integra l’offerta Disney+ con tante serie e film. Scopriamo punto per punto di che cosa si tratta.

1. Che cos’è Star



Bisogna innanzitutto fare chiarezza: Star non è una nuova piattaforma di streaming, bensì un’estensione dell’esistente Disney+. Sarà il sesto brand, o canale, che animerà l’offerta di questo servizio e che si affiancherà a quelli già esistenti, ovvero Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. All’interno di Star confluiranno le produzioni di studios come 20th Television (la ex Fox), Abc Signature, FX Productions, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, il tutto per ampliare una proposta che si rivolge principalmente a un pubblico più maturo e adulto rispetto a quello family-oriented che caratterizza il resto di Disney+. Al momento del lancio, in Italia si aggiungeranno ai prodotti già presenti altre 42 serie, 249 film e cinque titoli inediti (vedi sotto), fino ad arrivare entro la fine del 2021 a un totale di oltre 400 film e circa 6000 episodi. Per ottenere Star è sufficiente abbonarsi a Disney+ e, a partire dal 23 febbraio, cliccare sull’icona dedicata (il costo non cambia: è di 6,99 euro al mese e 69,99 euro all’anno fino al 23 febbraio, che aumenta rispettivamente a 8,99 e 89,90 euro per chi si iscrive dopo quella data).

2. Il parental control

Le serie e i film che andranno a costituire il catalogo di Star, come detto, si rivolgono a un pubblico molto diversificato, proponendo anche temi o storie non adatti ai minori, che invece possono tutto sommato navigare senza problemi all’interno del resto di Disney+. Per ovviare al problema sarà introdotto un sistema di parental control che permetterà di inibire la visione di determinati contenuti ai più piccoli. Il proprietario dell’account, infatti, può cambiare le impostazioni dei diversi profili all’interno dell’account stesso (Disney+ permette la creazione di sette profili diversi per ogni account), limitando la visione di ognuno a seconda dell’età e in base a sei fasce (6, 9, 12, 14, 16 e 18 anni). In più è possibile bloccare i profili +18 con un pin per evitare accessi inappropriati. A fianco di queste nuove modulazioni, poi, rimane in ogni caso l’opzione già esistente del profilo per bambini, che mostra un’interfaccia semplificata, una navigazione più intuitiva e soprattutto contenuti adatti a bambini fino ai 7 anni.

3. Il catalogo



L’arrivo di Star porterà su Disney+ una quantità notevole di serie che negli anni scorsi erano state disponibile altrove. In particolare torneranno i cultiLost, Desperate Housewives, Modern Family, X-Files, I Griffin. Ancora: Buffy l’ammazzavampiri, Prison Break, Ugly Betty, How I Met Your Mother, Atlanta, Black-ish, 24, Scrubs. I fan di grandi autori come J. J. Abrams, Shonda Rhimes e Ryan Murphy potranno tuffarsi nelle loro produzioni del passato quali Alias, Grey’s Anatomy, Scandal, Station 19, Glee e Feud. Anche sul fronte cinematografico, grazie all’immenso catalogo Fox e Disney, sarà possibile accedere a titoli di culto come tutta la saga di Alien e quella di Die Hard, e poi Titanic, Braveheart, Il Diavolo veste Prada, Deadpool, Little Miss Sunshine, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e molti altri ancora.

4. Le nuove serie



Oltre a tanti titoli storici, Star punta anche sulle novità, innanzitutto inaugurando la sua offerta con cinque serie inedite, disponibili già dal 23 febbraio. Si parte con Big Sky, ultima creazione di David E. Kelly (Ally McBeal, Big Little Lies): è un thriller ricco di colpi di scena in cui due detective privati si mettono sulle tracce di due ragazze scomparse sull’autostrada del Montana, le quali pero si aggiungono a tante altre misteriose sparizioni. Dai creatori del film Tuo, Simon, invece, arriva Love, Victor, tenera serie teen che segue le vicende di un adolescente di origini latinoamericane mentre esplora la nuova scuola e soprattutto la sessualità. Di altro stampo, invece, Godfather of Harlem, che racconta la storia del famigerato boss del crimine Bumpy Johnson (interpretato da Forest Whitaker), che dopo un decennio in prigione ritrova il quartiere che un tempo governava in completa rovina, trovandosi costretto a stringere un’insolita alleanza con il predicatore Malcolm X (Nigél Thatch). Infine, citiamo l’irriverente serie animata Solar Opposites, dai creatori di Rick & Morty Justin Roiland e Mike McMahan, su una famiglia aliena finita nella periferia americana; e Helstrom della Marvel: una sola stagione su due fratelli legati a forze demoniache che devono, però, cercare di tenere a bada.

5. Le produzioni originali



Con l’arrivo di Star è stato annunciato anche un rinnovato impegno da parte di Disney+ di produrre nuove serie originali pensate appositamente per i mercati locali, fra cui l’Italia, pur con un’ambizione di interesse internazionale: proprio in questo contesto si colloca la quarta stagione di Boris (sei episodi da mezz’ora in arrivo in autunno) e la serie de Le Fate Ignoranti curata dal regista Ferzan Ozpetek. Una co-produzione internazionale sarà invece The Good Mothers, incentrata sulle donne dell’Ndrangheta; mentre dalla Francia arriveranno Ousserkine, miniserie su un terribile fatto di cronaca, la serie fantasy Parallels, la comedy Weekend Family e la docuserie sul mondo della lirica Soprano: Sing or Die. Produzioni originali sono state commissionate anche in Germania, come la dark comedy Sultan City, che affonderà le sue radici in una famiglia turco-tedesca, e Sam: A Saxon, drama incentrato sul primo poliziotto nero della Germania Est. I Paesi Bassi firmeranno il documentario sportivo Feyenoord Rotterdam.

