Tim Burton dirigerà la serie su Mercoledì della Famiglia Addams

18 February 2021 – 11:18

L’ipotesi era iniziata a circolare lo scorso ottobre, ma ora è ufficiale: Netflix ha ordinato una serie live-action tratta dalle storie de La famiglia Addams, con il coinvolgimento di Tim Burton. Sarà infatti il regista di Edward mani di forbice e Frankenweenie a dirigere gli otto episodi di Wednesday, sul personaggio di Mercoledì Addams. Vedremo così la primogenita della strampalata e macabra famiglia nei panni di una studentessa della Nevermore Academy, sicuramente non la classica e noiosa scuola a cui siamo abituati. Mercoledì dovrà anche fare i conti con l’emergere di strani poteri psichici, mentre nel frattempo si ritroverà a indagare su un serial killer e su un mistero che riguarda i genitori rimasto nascosto per oltre 25 anni.

Si tratterà, dunque, di una specie di teen drama soprannaturale dalle tinte mystery, sulla scia di produzioni recenti come Riverdale e Sabrina, ma sicuramente con in più il peculiare tocco estetico di Burton, che proprio con questo progetto debutta alla regia televisiva. A fare da showrunner saranno Al Gough e Miles Millar, che collaborano da molto tempo, da quando hanno scritto gli episodi di Smallville e The Shannara Chronicles, e più di recente la serie Into the Badlands. Ancora non ci sono dettagli, invece, sul resto del cast, in particolare su chi interpreterà la bizzarra protagonista, ereditando così il ruolo reso ndimenticabile da Christina Ricci nei due film degli anni ’90 dedicati appunto a La famiglia Addams.

“Quando abbiamo sentito per la prima volta il pitch di Al Gough e Miles Millar siamo rimasti sbalorditi, colpiti al cuore. Hanno azzeccato il tono, lo spirito e i personaggi, dando però anche una rinfrescata alla storia”, ha dichiarato Teddy Biaselli, responsabile delle produzioni originali di Netflix: “Poi abbiamo saputo che Tim Burton, da sempre fan degli Addams, voleva fare il suo debutto alla regia televisiva proprio con questa storia, un punto di vista unico su Mercoledì e i suoi spaventosi compagni alla Nevermore Academy”. Wednesday, dunque, sarà prossimamente disponibile sulla piattaforma streaming.

