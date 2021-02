Samsung C24RG52FQU, gaming monitor in offerta

18 Febbraio 2021 – 19:49

Il Samsung C24RG52FQU è un monitor curvo da 23,5 pollici con risoluzione full HD, refresh rate di 144 Hz e tempo di risposta pari a 4 millisecondi.

The post Samsung C24RG52FQU, gaming monitor in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico