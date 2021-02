Questa PlayStation 5 costa mezzo milione di dollari

18 February 2021 – 17:10

Chi attende con ansia una PlayStation 5 e non ha problemi di soldi può a questo punto pensare di buttarsi su una variante placcata in oro lanciata recentemente sul mercato. Il vantaggio è che l’ambita console arriverà a casa in una manciata di giorni lavorativi; il rovescio della medaglia è che ci sono modi probabilmente migliori di spendere mezzo milione.Continua a leggere



Chi attende con ansia una PlayStation 5 e non ha problemi di soldi può a questo punto pensare di buttarsi su una variante placcata in oro lanciata recentemente sul mercato. Il vantaggio è che l’ambita console arriverà a casa in una manciata di giorni lavorativi; il rovescio della medaglia è che ci sono modi probabilmente migliori di spendere mezzo milione.

Continua a leggere Chi attende con ansia una PlayStation 5 e non ha problemi di soldi può a questo punto pensare di buttarsi su una variante placcata in oro lanciata recentemente sul mercato. Il vantaggio è che l’ambita console arriverà a casa in una manciata di giorni lavorativi; il rovescio della medaglia è che ci sono modi probabilmente migliori di spendere mezzo milione.

Fonte: Fanpage Tech