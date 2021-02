Perseverance su Marte, ecco la diretta LIVE

18 Febbraio 2021 – 22:49

La sonda Perseverance, parte del programma Mars2020, atterra questa sera in diretta LIVE su Marte: segui qui la diretta dei 7 minuti di discesa.

The post Perseverance su Marte, ecco la diretta LIVE appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico