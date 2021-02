Perché Facebook ha censurato tutte le notizie in Australia (comprese quelle su Covid-19)

18 February 2021 – 10:25

Gli utenti australiani di Facebook non hanno più accesso ad alcuna notizia all’interno del social network, e gli editori australiani non potranno più pubblicare news sulle pagine della piattaforma. La decisione arriva direttamente dal gruppo di Mark Zuckerberg e rischia di avere conseguenze sul modo in cui gli utenti si informano su temi come la pandemia di coronavirus.Continua a leggere



Gli utenti australiani di Facebook non hanno più accesso ad alcuna notizia all’interno del social network, e gli editori australiani non potranno più pubblicare news sulle pagine della piattaforma. La decisione arriva direttamente dal gruppo di Mark Zuckerberg e rischia di avere conseguenze sul modo in cui gli utenti si informano su temi come la

Continua a leggere Gli utenti australiani di Facebook non hanno più accesso ad alcuna notizia all’interno del social network, e gli editori australiani non potranno più pubblicare news sulle pagine della piattaforma. La decisione arriva direttamente dal gruppo di Mark Zuckerberg e rischia di avere conseguenze sul modo in cui gli utenti si informano su temi come la pandemia di coronavirus

Fonte: Fanpage Tech