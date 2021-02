Oggi il rover Perseverance arriva su Marte

18 February 2021 – 6:00

Perseverance, il rover della missione Mars 2020, oggi arriva su Marte, dopo lunghi mesi passati in viaggio (era stato lanciato il 30 luglio scorso da Cape Canaveral). Realizzato dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, Perseverance atterrerà nel cratere Jezero portando con sé sette strumenti basati su tecnologie avanzate per studiare la superficie di Marte.

L’arrivo di Perseverance è previsto nella serata di oggi, intorno alle 22:00, con una diretta della Nasa a partire dalle nostre 20:15. La missione Mars 2020 Resterà sul Pianeta rosso almeno per un anno marziano (687 giorni, quasi 2 anni terrestri). Il suo obiettivo è cercare qualsiasi traccia che possa indicare la presenza, nel passato, di vita. Per farlo sarà guidato dall’elicottero-drone Ingenuity (in italiano ingegnosità), attaccato a Perseverance, che inizierà i primi test nella primavera del 2021.

L’obiettivo è quello di cercare possibili segni di vita passata, studiare la geologia del luogo e raccogliere dei campioni di roccia. Questi ultimi saranno incapsulati e lasciati nel luogo di raccolta, dove potranno essere recuperati e riportati a Terra da una – per ora non ancora definita – successiva missione Mars Sample Return, in cui sarà coinvolta anche l’Italia con la tecnologia allo studio da parte di Leonardo e Agenzia spaziale italiana.

La missione di Perseverance e Ingenuity è la terza impresa che raggiunge Marte nelle scorse settimane. Il Pianeta rosso infatti nell’ultimo periodo è parecchio affollato: prima sono arrivati gli Emirati Arabi con l’orbiter Hope, poi la Cina con Tianwen-1 e i suoi orbiter, lander e rover (questi ultimi due saranno rilasciati nei prossimi mesi).

