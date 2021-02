Nuovo VAIO Z in carbonio per sfidare MacBook Air

18 February 2021 – 16:40

Processore Intel Core di undicesima generazione, fino a 32 GB di RAM e SSD con capacità fino a 2 TB, tutto in un telaio realizzato in carbonio.

The post Nuovo VAIO Z in carbonio per sfidare MacBook Air appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico