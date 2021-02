L’esercito del Myanmar vuole prendere il controllo del web

18 February 2021 – 11:58

(Photo by LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images)Dopo il colpo di stato del primo febbraio, in Myanmar i militari hanno stilato una proposta di legge sulla sicurezza informatica che darebbe al governo ampi poteri per accedere ai dati degli utenti in rete e bloccare i siti internet sgraditi. La mossa è stata giustificata dall’esercito come necessaria per combattere la criminalità informatica e le attività online potenzialmente pericolose per il Paese. La legge, però, permetterà al governo di fare il bello e il cattivo tempo nel cyberspazio del Myanmar.

La notizia è filtrata dopo che l’esercito ha fornito una bozza del disegno di legge alle società di telecomunicazione e ai fornitori dei servizi online del Paese per chiedere il loro feedback. Secondo quanto riportato da ZdNet, le varie organizzazioni che hanno visualizzato il documento lungo 36 pagine hanno riferito che la proposta di legge obbligherebbe le piattaforme online, che operano nel paese, a conservare dati degli utenti, tra cui indirizzo Ip, indirizzo di casa e numero Id, per tre anni in un archivio gestito dal governo.

Per avere un’idea dell’impatto che avrebbe questa legge basti pensare che Facebook sarebbe obbligato a passare al governo birmano tutti i dati dei suoi 25 milioni di utenti (il 45% della popolazione del Myanmar).

Il disegno di legge, inoltre, consente al governo di intercettare, bloccare o espellere dal web un utente additato come una potenziale minaccia. Il che vuol dire che chiunque sia sospettato di incitare all’odio o diffondere fake news da parte dell’esercito, potrebbe essere perseguito dalla legge. Come se non bastasse le autorità avrebbero anche il potere di accedere ai dati degli utenti senza la necessità di un mandato.

Immediatamente diverse organizzazioni di difesa dei diritti in tutto il mondo hanno condannato le regole definendole repressive. Gli stessi operatori di telecomunicazione che operano in Myanmar hanno espresso la loro preoccupazione a riguardo. Un gruppo che si presenta come Myanmar Hackers ha messo nel mirino i siti della televisione di Stato, della propaganda militare e di alcuni enti governativi, tra cui la Banca centrale.

The post L’esercito del Myanmar vuole prendere il controllo del web appeared first on Wired.

Fonte: Wired