Inchiesta mascherine, l’Italia del Covid una preda ideale per l’economia criminale

18 February 2021 – 12:05

Emergenza che vai business che trovi e anche il Covid-19 non sembra costituire eccezione. Nel corso di questo ultimo anno terribile si sono moltiplicate le indagini, gli arresti e gli scandali per la corruzione e il malaffare che hanno accompagnato nell’ombra uno dei momenti più difficili per il paese. Nulla di nuovo, una storia già vista quando c’era da fare i conti con la ricostruzione post terremoti, alluvioni o simili, che a differenza di allora ha però oggi una dimensione nazionale e diffusa e non più semplicemente locale e circostanziata.

(foto: Aleksandr Zubkov/Getty Images)L’ultima vicenda ha a che fare con traffico di influenze illecite, ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio. Sono i capi d’accusa nei confronti di otto persone nell’ambito dell’inchiesta romana sulla commercializzazione di mascherine, che ha portato anche al sequestro di beni per 70 milioni di euro tra ville, barche e altri beni di lusso. La storia è relativa agli affidamenti per 1,25 miliardi di euro da parte del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri nei confronti di tre aziende cinesi per l’acquisto di mascherine. Alcune imprese italiane avrebbero svolto un ruolo di intermediazione non contrattualizzato, prendendosi commissioni illecite dai consorzi asiatici per decine di milioni di euro e augurandosi, come si sente nelle intercettazioni, “nuovi lockdown” grazie ai quali mantenere in piedi il business. Arcuri al momento risulta essere esterno alle indagini e dopo diversi contatti telefonici iniziali con le società italiane incriminate, da tempo ha interrotto le comunicazioni.

L’allarme lo aveva lanciato già nel marzo scorso Roberto Saviano, sottolineando come l’emergenza in cui era piombata d’improvviso l’Italia avrebbe spianato la strada in primis al business della criminalità organizzata, ma più in generale all’economia criminale in ogni forma che proprio dalla situazione di crisi e di panico avrebbe tratto maggiore libertà di azione. E in effetti così è stato. L’indagine di queste ore a Roma è solo l’ultimo capitolo di una storia ormai rodata caratterizzata da episodi simili, che hanno coinvolto imprenditori sconosciuti così come figure certamente più note. Nel primo caso, scorrendo la cronaca dell’ultimo anno ci si scontra con decine di articoli provenienti perlopiù dalla stampa locale che denunciano piccoli sistemi corruttivi messi in piedi per lucrare sulla gestione dell’emergenza sanitaria comunale e provinciale. Ma la questione ha avuto in alcuni casi un’eco ben più vasta, come nello scandalo-camici che ha coinvolto la famiglia del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, o le grane per la ex presidente della Camera dei deputati Irene Pivetti, indagata per frode riguardo all’importazione di un enorme quantitativo di mascherine attraverso una sua azienda.

È stato un anno complesso per la lotta italiana alla corruzione, è stato un 2020 d’oro per chi non ha avuto scrupoli a fare profitti illeciti sulla gestione della pandemia. E il 2021 potrebbe non essere da meno, anzi. Presto l’Italia sarà investita da una vera e propria pioggia di finanziamenti, quei 209 miliardi del Recovery Fund con cui si sosterranno centinaia di progetti e che costituiranno una stampella per il paese, ma che si dovrà stare attenti a non far finire nelle mani sbagliate. La velocizzazione dei processi burocratici per le erogazioni è necessaria perché non c’è tempo da perdere, allo stesso tempo però la semplificazione delle procedure di appalto può spianare la strada all’economia criminale, quella cioè molto abile a muoversi tra il lecito e l’illecito.

Come ha sottolineato un nuovo rapporto di Libera, l’associazione di Don Luigi Ciotti, nel 2020 c’è stato un aumento del 38% delle interdittive antimafia rispetto al 2019 e del 7% delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla Banca d’Italia. La ong Transparency International ha invece registrato un rallentamento nel 2020 nei progressi che stava facendo nella lotta alla corruzione l’Italia, che oggi occupa un misero 52esimo posto nella classifica globale sul tema. Sono elementi che, insieme alle inchieste recenti come quella di Roma, evidenziano come l’economia criminale stia vivendo un momento florido nell’era del Covid-19, in totale controtendenza rispetto al popolo italiano. E che certificano l’abilità dei sistemi corruttivi di insinuarsi e mettere radici nei luoghi e nei tempi socialmente più critici.

The post Inchiesta mascherine, l’Italia del Covid una preda ideale per l’economia criminale appeared first on Wired.

Fonte: Wired