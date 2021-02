In Nuova Zelanda gli assorbenti saranno distribuiti gratuitamente nelle scuole

18 February 2021 – 16:55

(foto: Hagen Hopkins/Getty Images)Da giugno 2021, tutte le scuole della Nuova Zelanda forniranno gratuitamente assorbenti e altri prodotti per l’igiene mestruale alle studentesse. La decisione delle autorità neozelandesi è stata confermata ieri dalla premier Jacinda Ardern. Il provvedimento è un importante passo avanti nella tutela della salute femminile e rispetto alle politiche volte al raggiungimento della parità di genere. Da diversi anni, riporta il Guardian, dirigenti scolastici e associazioni di contrasto alla povertà hanno fatto pressioni sul governo per ottenere questo risultato. Infatti, per molte studentesse, non aver accesso a prodotti di questo tipo significa non poter andare a scuola durante i giorni di ciclo mestruale. Le autorità scolastiche delle aree più povere del paese hanno anche segnalato che le alcune studentesse si sono trovate costrette a usare mezzi di fortuna – come carta igienica, o peggio – per poter continuare a frequentare le lezioni.

Secondo l’organizzazione non governativa Dignity NZ sono circa 95mila le studentesse tra i 9 e i 18 anni costrette a restare a casa durante il ciclo mestruale, perché non possono permettersi di acquistare i prodotti sanitari. Mentre l’università di Otago sottolinea come questi problemi accrescano le disuguaglianze e come le ragazze possano andar incontro a implicazioni durature sulla propria “salute, sviluppo emotivo, educazione e carriera lavorativa”. “Garantire la gratuità e la distribuzione dei prodotti per l’igiene mestruale nelle scuole è una delle strade che il governo sta seguendo per affrontare la povertà, migliorare la frequenza scolastica e incrementare il benessere delle più giovani” ha detto la prima ministra Arden, aggiungendo che i prodotti saranno disponibili per tutte e ogniqualvolta ne avranno bisogno.

“Le giovani ragazze non dovrebbero essere costrette a perdere la loro istruzione a causa di un qualcosa che parte integrante della vita di metà della popolazione”, ha detto Ardern nel giorno dell’ufficializzazione del progetto. L’estensione del programma a tutte le scuole dello stato arriva dopo 3 anni di sperimentazione in 15 scuole, che ha garantito l’accesso ai prodotti per l’igiene mestruale a oltre 3000 studentesse.

Jan Tinetti, ministra per le Donne e ministra aggiunta all’Istruzione, ha sottolineato come il programma pilota sia stato fondamentale per identificare tutti i problemi collegati alla difficoltà nell’accesso ai prodotti per l’igiene mestruale: stigma sociale, assenze, imbarazzo nell’essere scoperte senza i prodotti, inesperienza e fastidio nell’uso degli assorbenti. Inoltre un altro importante feedback segnalato dalla ministra è stato quello relativo alla diversità e alla tipologia dei prodotti richiesti.

Sempre secondo la responsabile del dicastero neozelandese, le studentesse hanno chiesto di poter avere maggiori informazioni rispetto al ciclo mestruale e ai prodotti per gestirlo, comprese delle indicazioni su come affrontare le mestruazioni e a chi rivolgersi in caso di bisogno.

La decisione del governo neozelandese potrebbe costruire un modello di riferimento per gli altri paesi della comunità internazionale, che tracci il percorso da seguire nella direzione della tutela della salute femminile. Infatti, anche negli stati più ricchi, i prodotti per la salute mestruale sono spesso troppo costosi e non coperti dal servizio sanitario nazionale. Per esempio, in Italia la salute mestruale è ancora considerata un lusso: l’Iva sugli assorbenti è al 22%, una delle più alte al mondo. È la stessa imposizione fiscale riservata, appunto, ai beni di lusso.

