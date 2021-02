In arrivo su Netflix un film sulla vita di Roberto Baggio

18 February 2021 – 14:32

(foto: Getty Images)Nel giorno del suo 54esimo compleanno, arriva la conferma di una notizia che i fan attendevano da molto tempo: il film su Roberto Baggio arriverà molto presto e sarà diffuso da Netflix. La piattaforma streaming, infatti, ha rilasciato alcune informazioni su questa produzione che andrà ripercorrere la carriera dei uno dei calciatori più famosi e talentuosi dello sport italiano. S’intitolerà Il divin codino e, secondo la sinossi, ufficiale, si tratterà di una “cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni dei suoi allenatori“.

Per ora la pagina provvisoria sul catalogo Netflix indica che il titoli è in arrivo prossimamente, ma non dovrebbe mancare molto alla rivelazione di ulteriori dettagli. Per ora sappiamo che Roberto Baggio sarà interpretato da Andrea Arcangeli, giovane attore che è una delle rivelazioni degli ultimi anni nel mondo della recitazione italiana e che si è distinto di recente nella serie Sky Romulus.

L’attore Andrea Arcangeli (foto: Marco Provvisionato/MDPhoto / Ipa)Dietro la cinepresa, invece, ci sarà Letizia Lamartire, che già aveva lavorato con Netflix dirigendo alcuni episodi della serie originale italiana Baby. Nel cast anche Valentina Bellè, che interpreta la moglie del campione, Andreina Fabbi, ma anche Fabrizio Maturani e Antonio Zavatteri nei panni degli allenatori Carlo Mazzone e Arrigo Sacchi, Thomas Trabacchi in quelli del procuratore Vittorio Petrone, mentre Andrea Pennacchi sarà il padre Florindo.

Le riprese del film si sono svolte, dopo alcuni ritardi dovuti al coronavirus, alla fine della scorsa estate fra il Trentino, Roma e Firenze. Secondo quando rivelato in passato dal produttore Marco De Angelis di Fabula Pictures, la pellicola andrà a esplorare non solo il lato pubblico e sportivo di Baggio, ma anche la sua vita privata, dalla famiglia al rapporto coi genitori e i sei fratelli, passando anche per la sua famosa conversione al buddismo.

