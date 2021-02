Facebook blocca la condivisione di notizie in Australia

18 February 2021 – 11:26

AustraliaFacebook blocca la condivisione di notizie in Australia. La battaglia tra il social network e il governo di Canberra per il pagamento dei contenuti editoriali diffusi sul social network e su Google, che nei giorni scorsi sembrava destinata a una pacifica conclusione, è invece degenerata nel finale più inquietante.

Il blocco di Facebook arriva a poche ore dall’approvazione, da parte del governo, di una modifica del Consumer Act 2010 che spiana la strada al nuovo codice di condotta che obbligherebbe le piattaforme a pagare per la condivisione delle notizie. Il via libera ha fatto saltare i colloqui in corso tra Canberra, Facebook e Google per trovare un accordo commerciale e remunerare gli editori per i loro contenuti.

Facebook ha messo in atto la minaccia agitata lo scorso agosto: bloccare la condivisione delle notizie sul social network in Australia. Gli editori potranno anche pubblicare i contenuti sulle loro pagine aziendali, ma gli utenti in Australia non saranno più in grado di visualizzarli, di pubblicarli o condividerli a loro volta.

https://twitter.com/biancabritton/status/1362130477096853507

“La proposta di legge fondamentalmente fraintende la relazione tra la nostra piattaforma e gli editori che la utilizzano per condividere contenuti di notizie”, spiega Facebook sul suo blog: “Ci ha lasciato di fronte a una decisione netta: tentare di rispettare una legge che ignora la realtà di questa relazione o smettere di diffondere notizie sui nostri servizi in Australia. Con il cuore pesante, scegliamo quest’ultima”.

Google, a sua volta aveva minacciato di interrompere il suo servizio di motore di ricerca, alla fine ha optato per trovare un accordo con Canberra e ha quindi acconsentito a pagare 30 milioni di dollari australiani all’anno per pagare gli editori.

