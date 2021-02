Cos’è Valheim, il videogioco sui vichinghi che sta conquistando Steam

18 February 2021 – 13:27

Dopo Among Us e Rust, l’ultimo videogioco del momento è una nuova uscita, che in sole due settimane dal lancio ha superato i 2 milioni di download su Steam. Si tratta di Valheim, gioco di ruolo che trae ispirazione dalla mitologia norrena, in quanto l’obiettivo è raggiungere il Valhalla. Ecco tutti i dettagli.

Fonte: Fanpage Tech