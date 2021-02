CMP, le GPU di Nvidia per il mining di criptovalute

18 February 2021 – 18:24

Nvidia ha annunciato la nascita di un nuovo ramo delle GPU: sono dedicate al mining e si chiamano CMP (Cryptocurrency Mining Processor).

