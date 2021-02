Amazon Build It: dispositivi Alexa in crowdfunding

18 February 2021 – 13:35

Amazon Build It è un programma Day 1 Editions che prevede la realizzazione di tre dispositivi con Alexa in base al numero di preordini ricevuti.

