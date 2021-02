YouTube chiude quasi 3000 canali cinesi e russi

17 February 2021 – 19:00

YouTube ha chiuso circa 3000 canali, molti dei quali additati di spam o di propaganda cinese o russa: Google non vuole farsene strumento.

