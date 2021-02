Windows ha perso il 5% del market share nel 2020

17 February 2021 – 16:45

L’anno da poco concluso non sembra essere stato dei migliori per la piattaforma di Redmond: giù del 5% la quota di mercato occupata.

