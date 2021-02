Una piattaforma per le scuole contro la comunicazione violenta online

17 Febbraio 2021 – 3:15

Cyberbullismo e hater (foto: Getty Images)Una piattaforma al fianco di tutti i 170 mila docenti italiani che già fanno parte della community di Parole O_Stili e che mette a disposizione i progetti didattici realizzati per gli oltre 800 mila studenti che già hanno lavorato sui principi del Manifesto della comunicazione non ostile e su tematiche come la cittadinanza digitale e l’uso consapevole del web. Con questo obiettivo, Parole O_Stili e il Ministero dell’Istruzione festeggiano il quarto compleanno con un regalo per tutta la rete: #AncheIoInsegno, nella sua versione beta.

Secondo quanto emerso dal “Rapporto giovani 2021” realizzato dall’Istituto Toniolo, i ragazzi riconoscono alla scuola di averli aiutati a sviluppare il senso di responsabilità (52,6%), il desiderio di imparare (50.8%), il pensiero critico (50,3%) e la capacità di lavorare in gruppo (50,1%). Gli stessi intervistati hanno dichiarato che tra le “mancanze scolastiche” c’è l’incapacità di esprimere una visione positiva della vita e di se stessi e l’incapacità di essere leader. Ed è proprio a sostegno di queste necessità e per supportare la crescita dei ragazzi e delle ragazze che è nata #AncheIoInsegno.

La piattaforma sarà una sorta di database, organizzata con filtri di ricerca e in continuo aggiornamento, pronta a soddisfare le necessità didattiche di tutti quegli educatori, insegnanti e genitori che vogliono affrontare in classe o a casa temi come: bullismo e cyberbullismo, rischi e opportunità della Rete, diritti e doveri online, fake news, hate speech, web reputation, revenge porn, body shaming, privacy online e moltissimi altri argomenti. Filo conduttore di tutte le attività educative sarà il Manifesto della comunicazione non ostile e i suoi valori. I successivi sviluppi, inoltre, permetteranno agli insegnanti di relazionarsi in modo diretto attraverso un sistema di messaggistica e altre funzionalità che ne arricchiranno l’esperienza di navigazione e la crescita formativa. La piattaforma, liberamente accessibile a tutti previa iscrizione, sarà raggiungibile al seguente link: ancheioinsegno.it

“Quest’anno abbiamo deciso di festeggiare regalando noi qualcosa alla nostra community: abbiamo voluto sostenere tutti i docenti aiutandoli a dare alle nuove generazioni gli strumenti adeguati per vivere la rete” – dichiara Rosy Russo, Presidente di Parole O_Stili –“Siamo sempre più convinti che l’educazione sia l’unica risposta per affrontare le sfide poste dal web ed è per questo motivo che lancio l’appello per l’introduzione di un’ora di cittadinanza digitale a settimana nelle scuole, rafforzando la consapevolezza che virtuale è reale. L’istruzione deve essere una priorità del nostro Paese, motivo per cui ho accolto con grande piacere il richiamo del Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, sulle urgenze che il nuovo governo dovrà affrontare. In questo percorso di cambiamento che ci attende, Parole O_stili è pronta a fare la sua parte.”

In occasione del compleanno sarà lanciata un’indagine demoscopica che coinvolgerà insegnanti di ogni ordine e grado e gli studenti della secondaria di secondo grado, con l’obiettivo di restituire una fotografia della situazione emotiva e sociale del mondo scuola (le difficoltà, le aspettative e il rapporto avuto con gli strumenti digitali e con i social) dopo un anno di didattica a distanza. L’indagine sarà condotta da Ipsos per Parole O_Stili e con il sostegno dell’Istituto Toniolo (ente fondatore dell’Università Cattolica).

A questo si aggiunge un progetto didattico smart dedicato alle classi della secondaria e che coinvolgerà anche tre volti noti tra i più giovani: la youtuber Sofia Viscardi e i cantanti Coma_Cose, prossimi partecipanti a Sanremo 2021. Il progetto culminerà con un evento live il prossimo 24 febbraio alle ore 10 sul canale YouTube di Parole O_Stili e con la presenza di migliaia di studenti.

Il 17 febbraio si terrà una vera “festa diffusa” fatta di momenti in diretta:

alle ore 11.00 per “MiAssumo” il progetto dedicato alle professioni del futuro e realizzato in partnership con Asstel – Assotelecomunicazioni. In diretta su Facebook Rosy Russo, Presidente Parole O_Stili e Pietro Guindani, Presidente di Asstel.

alle ore 15.00 per “La ricetta per stare in Rete – 10 big del food in un dialogo non ostile” moderato da Nicoletta Polliotto e con la presenza tra gli altri di Francesco Farinetti, dello chef stellato Filippo Saporito e della food blogger Vatinee Suvimol.

alle 17:00 Giovanni Grandi, professore all’Università di Trieste e autore del libro “Virtuale è reale”, dedicato ai dieci principi del Manifesto della comunicazione non ostile, legge e approfondisce il primo capitolo insieme a Marianna Marcucci, esperta di digital marketing culturale.

alle 19:00 su Instagram si terrà una diretta sul canale di IgersItalia per parlare di ostilità anche nelle immagini.

alle 19:30 la conversazione sui temi dei linguaggio ostili si sposta su Clubhouse con Andrea Delogu e Frankie hi-nrg.

alle 21:00 puntata speciale di “Carosello is Back” il format social di successo con Paolo Iabichino e Giovanni Boccia Artieri.

Nel corso della giornata saranno, inoltre, presentate le attività e i progetti che, grazie al contributo di aziende, PA e associazioni partner, Parole O_Stili metterà a disposizione della community durante tutto il corso dell’anno.

L’appuntamento più importante però sarà dato a tutti gli utenti della Rete, i quali verranno invitati a colorare la Rete di giallo (colore simbolo dell’associazione), condividendo ognuno con il proprio estro, uno o più principi del Manifesto. Tutte le info per partecipare alla pagina: paroleostili.it/anche-io-manifesto.

