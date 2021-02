“TikTok mostra pubblicità occulta ai bambini”: la denuncia dei consumatori europei

17 Febbraio 2021 – 14:29

L’organo che riunisce le associazioni di 32 Paesi dell’area UE (e non solo) ha inviato in queste ore una denuncia alla Commissione Europea contro la piattaforma di origine cinese. La richiesta fatta alle autorità europee è quella di lanciare una indagine su TikTok e sulle sue attività in relazione a privacy, tutela dei minori e diritti degli utenti iscritti.

Fonte: Fanpage Tech