Selz è l’acquisizione di Amazon per l’e-commerce

17 February 2021 – 9:54

Il colosso di Seattle ha allungato le mani su una startup australiana che aiuta chi vende online ad allestire il loro store e-commerce.

