Samsung HBM-PIM, memoria con elaborazione IA

17 February 2021 – 16:45

Samsung ha annunciato la nuova memoria HBM-PIM che può elaborare direttamente i dati per applicazioni IA, incrementando le prestazioni.

Fonte: Punto Informatico