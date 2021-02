Rian Johnson sta ancora lavorando alla sua trilogia di Star Wars

17 February 2021 – 12:05

Rian Johnson (foto: Wikipedia)Pochi film negli ultimi anni sono stati criticati come Star Wars: Gli ultimi Jedi. Diretto da Rian Johnson, il secondo capitolo dell’ambiziosa trilogia sequel della grande saga degli Skywalker, secondo molti ha rischiato di affossare l’intera serie cinematografica con prese di posizione poco condivisibili (in particolare circa il personaggio di Luke interpretato da Mark Hamill, che a sua volta ha preso le distanze dal film). Nonostante ciò, il successo al botteghino è arrivato e la Lucasfilm si è comunque convinta ad affidare allo stesso regista un’intera nuova trilogia. Nel frattempo tante cose sono cambiate: dopo l’exploit di The Mandalorian su Disney+, l’universo di Star Wars ora punta soprattutto sui progetti seriali che andranno in streaming.

Dei film affidati a Johnson, dunque, si è smesso di parlare da un po’. Nelle ultime ore, però, una dichiarazione riaccende l’attenzione sulla trilogia, sostenendo di fatto che sia ancora in fase di lavorazione: “Lo posto perché immagino che me lo chiederete in tanti: sì, la trilogia di Rian è ancora in corso”, ha scritto in un tweet la giornalista di Usa Today Sariah Wilson, che di recente ha intervistato il regista. “Non ci sono date o tempistiche, perché ha altri progetti in corso, ma è ancora realtà. È tutto quello che so”. Dunque, non ci sono certezze su quando vedremo le nuove pellicole, ma a quanto pare Johnson è ancora in ballo con Lucasfilm per la realizzazione di storie ambientate in una galassia lontana lontana.

I’m just going to post this now because I can see that I’m going to get a lot of requests –

Yes, Rian’s SW trilogy is still on. No dates or timelines because he has other projects going on, but it is happening.

THAT IS ALL I KNOW ABOUT IT.

— Sariah Wilson (@sariahwilson) February 16, 2021

Dopo Gli ultimi Jedi, Johnson ha diretto il mystery Cena con delitto – Knives Out, molto apprezzato per lo stile sagace al punto da meritare diverse nomination agli Oscar e ai Golden Globes, e a quanto pare in questi ultimi tempi sta lavorando proprio al sequel. Per quanto riguarda Star Wars, invece, l’unico film in uscita nelle sale per ora confermato è Rogue Squadron, affidato alla regista di Wonder Woman Patty Jenkins e previsto per il dicembre 2023. Ma altri due slot, dicembre 2025 e dicembre 2027, sono stati riservati da Disney per altrettanti titoli di Guerre stellari: sarà uno di questi a dare avvio alla trilogia di Johnson?

