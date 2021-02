Questi streamer guadagnano migliaia di dollari facendosi svegliare dagli spettatori nella notte

17 Febbraio 2021 – 17:29

Le dirette su piattaforme come Twitch e YouTube danno modo agli spettatori di interagire in tempo reale con chi crea contenuti e alcuni streamer hanno trasformato questa possibilità in formule di intrattenimento molto particolari, ad esempio facendosi svegliare dagli spettatori in cambio di donazioni.



Fonte: Fanpage Tech