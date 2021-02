Perseverance: arrivo su Marte in live streaming

17 February 2021 – 15:59

Il rover Perserverance toccherà il suolo di Marte alle 21:55 circa del 18 febbraio e l’evento potrà essere seguito in diretta streaming.

