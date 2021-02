Perché l’anno della pandemia è stato il peggiore per la comunità lgbt+

17 Febbraio 2021

La lunga stagione dei diritti lgbt+ in Europa è a una battuta d’arresto: il perimetro dei paesi che approvano leggi progressive in tema di contrasto ai crimini e ai discorsi d’odio e per l’autodeterminazione e il riconoscimento delle identità trans si restringe invece di allargarsi, l’Unione europea fatica a far rispettare il principio per cui “un genitore è un genitore in ogni paese europeo”, come affermato dalla presidente della Commissione Ursula von del Leyen nel tentativo di garantire il riconoscimento dell’omogenitorialità in tutta l’Unione, le aggressioni verbali e fisiche crescono in un amplissimo numero di paesi.

“I progressi che avevamo dato per consolidati non solo si rivelano sempre più fragili, ma particolarmente vulnerabili e oggetto di attacchi da parte delle forze che si battono contro i diritti umani”, ha affermato Evelyne Paradis, Executive Director di Ilga Europe, la maggiore associazione che tutela i diritti lgbt+ nel continente, presentando il 16 febbraio il rapporto dell’Associazione sui diritti lgbt+ in Europa ed Asia centrale, oggi alla sua decima edizione e che rivela come l’anno della pandemia sia stato un anno fortemente regressivo.

“Per la prima volta, le associazioni lgbt+ in diversi paesi europei si sono trovate ad affrontare emergenze mai affrontate prima e ad assumere compiti inediti, quali l’accoglienza dei senzatetto e il contrasto alla povertà alimentare” ha spiegato Paradis in una conferenza stampa riservata ad alcune testate europee, tra cui Wired per l’Italia. Durante la pandemia “si è palesato l’enorme distanza tra i diversi paesi”: in parte dell’Europa dell’Est l’accesso alle strutture di accoglienza è stata negata alle persone lgbt+, in molti casi accusate di essere la causa della pandemia, in altri paesi l’accesso ai medicinali per le persone trans è stato reso estremamente più difficile: si tratta di persone che hanno sofferto la pandemia in maniera più forte a causa degli impieghi spesso irregolari che hanno impedito l’accesso ad ammortizzatori sociali e ristori. Più in generale, le persone lgbt+ si sono trovate davanti a povertà ed emarginazione sociale fino al 2019 sconosciuti, migliaia di giovani costretti in casa durante il lockdown con famiglie apertamente omofobiche e transfobiche, unica alternativa la strada.

La pandemia è stata un acceleratore di tendenze che già si erano mostrate negli anni precedenti, ma che quest’anno sono esplose. Per questo Ilga ha accolto con grande favore la decisione della presidente della Commissione di pronunciare parole chiare, in occasione del suo insediamento, contro i movimenti anti-diritti umani che hanno trovato una strada per arrivare alle istituzioni in diversi paesi quali l’Ungheria, la Polonia, ma non solo. “Abbiamo bisogno” – ha spiegato Katrin Hugendubel, che si occupa di advocacy nelle istituzioni per l’associazione – “che adesso seguano i fatti: sappiamo che le competenze dell’Ue in tema di diritti lgbt+ sono limitate, ma alcuni strumenti ci sono. A partire dallo stop ai finanziamenti e ai fondi europei per quei paesi che non rispettano i diritti umani. Per troppo tempo questi movimenti non sono stati adeguatamente contrastati”.

La crescita dei discorsi d’odio – sui media, da parte dei politici, dei leader religiosi – riguarda da vicino l’Italia che, come ricordato nel report, rimane il paese che tutela meno le persone lgbt+ in Europa occidentale, dove non esiste il matrimonio egualitario e che, ad oggi, non riesce ad approvare la legge sull’omobitransfobia, ferma in Parlamento. Non si contano gli interventi di leader politici diffamatori, o violenti, come quello del consigliere comunale di Roma Massimiliano Quaresima (ex M5s) per cui l’omosessualità sarebbe una malattia dovuta ai vaccini.

Insieme all’Italia, cresce la violenza verbale istituzionale in paesi come la Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Polonia, Repubblica Slovacca, Turchia, mentre i leader religiosi hanno attaccato le persone lgbt+ in Grecia, Slovacchia, Turchia, in molti casi attribuendo a gay e lesbiche la responsabilità della pandemia. È difficile dare una misura esatta dell’ampiezza del fenomeno, ma alcuni segnali sono impressionanti: l’Unione europea, in un report sull’hate speech sulle piattaforme di social network, aveva rilevato che nel 2019 il 15,6% degli attacchi era mirato alla diversità di orientamento sessuale e di genere, nel 2020 siamo al 33,1%. Un’indagine su 140mila persone lgbt+ svolta dall’Unione Europea svela come il 43% di questi si dichiari vittima di discriminazione, contro il 37% nel 2012.

Ma il colpo maggiore è forse quello subito dalle individualità trans, strette nella morsa di un doppio attacco da parte di movimenti conservatrici e da parte del femminismo transesclusionista che mirano a negare il diritto all’autodeterminazione. Ci sono stati giri di vite negli iter legislativi e burocratici per cambiare la propria identità di genere all’anagrafe in Austria, Croazia, Finlandia, Ungheria, Lituania, Russia, Slovacchia, Slovenia e Gran Bretagna, mentre si segnalano battute d’arresto in Germania, Svezia e altri paesi. “Le forze di opposizione stanno diventando sempre più rumorose, sostenendo fintamente che la protezione e la non discriminazione delle persone trans va a discapito dei diritti delle donne e la protezioni dei minori”, ha spiegato Masen Davis, attivista e uomo transgender che ha ottenuto i suoi nuovi documenti vent’anni fa e che, oggi, punta il dito sulla “sterilizzazione forzata” chiesta in molti paesi per il cambio di genere, ovvero l’obbligo dell’operazione chirurgica per la modificazione dei caratteri sessuali primari: “Se dovessi iniziare l’iter oggi, mi troverei di fronte a scelte molto dolorose e difficili. Le persone trans stanno subendo oggi gli stessi attacchi che vent’anni fa subivano gay e lesbiche, considerati inadatti a professioni come l’insegnante”. Gay e lesbiche sono oggi uscite da quel tunnel, le persone trans non ancora e il 2020 dimostra che nulla è scontato e che i diritti conquistati non sono irreversibili.

