L’Antitrust sanziona Facebook: 7 milioni di euro

17 February 2021 – 9:51

L’Antitrust ha comminato una sanzione da 7 milioni di euro a Facebook: 5 milioni per violazione del Codice del Consumo e 2 milioni per inottemperanza.

The post L’Antitrust sanziona Facebook: 7 milioni di euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico