La nuova, super tecnologica, scarpa da calcio Adidas

17 February 2021 – 16:33

(Foto: Adidas)Adidas ha presentato una nuova innovativa scarpa da calcio tech chiamata Copa Sense che si differenzia dal modello Copa standard per una serie di soluzioni pensate per godere di una migliore sensibilità e per un tocco di palla ideale.

Sono state integrate le varie tecnologie Sensepods, Touchpods e Softstud per venire incontro alle esigenze dei calciatori più tecnici e fantasiosi e infatti verranno indossati dagli juventini Paulo Dybala e Martina Rosucci, dal capitano del Napoli Lorenzo Insigne, dal fenomeno 17enne britannico Jude Bellingham del Borussia Dortmund e dalla centrocampista tedesca Melanie Leupolz in forza al Chelsea.

Sono quindi tre le tecnologie Adidas che si trovano in queste scarpe speciali. La prima è quella dei Sensepods che limitano al minimo gli spazi vuoti attorno alla caviglia tra il tendine d’Achille e il collo del piede, per favorire una maggiore aderenza della tomaia. La società tedesca si è avvalsa di un’analisi profonda dei meccanismi alla base del piede per progettare questi piccoli elementi in schiuma pensati per essere collocati anatomicamente in corrispondenza del calcagno.

(Foto: Adidas)cI Touchpod assorbono meglio l’energia di impatto del pallone nei punti della scarpa in cui il contatto è più frequente così da migliorare anche il tocco. Infine, Softstud piazza due tacchetti più morbidi sull’avanpiede così da potersi leggermente piegare assecondando il movimento del piede che va incontro alla palla. Per la tomaia si è scelto il materiale Fusionskin che asseconda la forma del piede, riduce l’assorbimento dell’acqua e migliora la flessibilità.

Il prezzo delle nuove scarpe Adidas Copa Sense è di 280 euro ed è possibile preordinarle da subito in tutto il mondo sul sito ufficiale e presso rivenditori selezionati. A proposito di scarpe da calcio tech di Adidas, ecco come vengono progettate e poi realizzate.



