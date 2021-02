Il trailer del film live-action Crudelia con Emma Stone

17 February 2021 – 16:36

Continua il filone di successo dei live-action dei classici animati Disney. Soprattutto continua l’interesse che il pubblico avverte nei confronti di quegli antagonisti che sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo spesso più delle controparti eroiche: anello di congiunzione di questi trend è Crudelia, in arrivo nei prossimi mesi per raccontare la genesi della terribile collezionista di pellicce vista ne La carica dei 101. A interpretarla in questo nuovo adattamento è Emma Stone, la giovane attrice rivelazione degli ultimi anni con successi come La La Land e La favorita, che in qualche modo raccoglie l’eredità (a ritroso) di Glenn Close, la quale aveva interpretato la spietata villain in versione adulta nel film del 1996 e nel sequel del 2000.

Come si può vedere nel primo trailer ufficiale diffuso in queste ore, Stone veste i panni di una giovane Crudelia de Mon che cresce negli anni ’80 in un ambiente piuttosto chiuso e conservatore, e viene assunta in una casa di moda dall’intransigente Baronessa, interpretata da Emma Thompson. Quello che tutti temono, cioè che la ragazza possa mostrare segni di squilibrio e rivelarsi “una pazza”, come dice lei stessa nella clip, alla fine succede per davvero, come evidenziano i capelli bianco-neri che a un certo punto inizia a sfoggiare. Non è chiaro che cosa scateni in lei il cambio radicale, ma di certo lo si scoprirà nel corso del film.

Crudelia è diretto da Craig Gillespie, regista già abituato a trattare personaggi femminili dalla personalità contraddittoria, dato che il suo ultimo film è stato Io, Tonya, sulla pattinatrice Tonya Harding che aveva commissionato l’aggressione della sua rivale Nancy Kerrigan. Nel cast del film, insieme a Emma Stone ed Emma Thompson, ci sono anche Mark Strong, Paul Walter Hauser e Joel Fry. Per ora Disney prevede di distribuire la pellicola nelle sale, anche in quelle italiane, a partire da maggio 2021, con la speranza che la pandemia non costringa a optare per lo streaming.

The post Il trailer del film live-action Crudelia con Emma Stone appeared first on Wired.

Fonte: Wired