Il Governo Draghi: People, Planet, Prosperity e digitale

17 Febbraio 2021 – 13:49

Mario Draghi ha enunciato al Senato i pilastri su cui si reggerà il proprio Governo: People, Planet, Prosperity (e molta digitalizzazione).

The post Il Governo Draghi: People, Planet, Prosperity e digitale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico