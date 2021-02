I migliori nascondigli di Among Us per essere (quasi) invisibili

17 February 2021 – 13:18

Serve ancora tempo per avere novità su Among Us, nel frattempo gli utenti stanno spolpando le tre mappe già note del gioco – The Sked, Mira HQ e Polus – per scoprirne tutti i segreti. Tra questi sono emersi recentemente degli ottimi nascondigli, utili sia per i crewmate che per l’impostore (o gli impostori).Continua a leggere



Serve ancora tempo per avere novità su Among Us, nel frattempo gli utenti stanno spolpando le tre mappe già note del gioco – The Sked, Mira HQ e Polus – per scoprirne tutti i segreti. Tra questi sono emersi recentemente degli ottimi nascondigli, utili sia per i crewmate che per l’impostore (o gli impostori).

Continua a leggere Serve ancora tempo per avere novità su Among Us, nel frattempo gli utenti stanno spolpando le tre mappe già note del gioco – The Sked, Mira HQ e Polus – per scoprirne tutti i segreti. Tra questi sono emersi recentemente degli ottimi nascondigli, utili sia per i crewmate che per l’impostore (o gli impostori).

Fonte: Fanpage Tech