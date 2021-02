I giochi elettronici più famosi della storia di Clementoni

17 Febbraio 2021 – 0:24

Dal primo Sapientino uscito nel 1967 fino alla recente serie di tablet Clempad, Clementoni ha accompagnato e intrattenuto generazioni di bambini con i suoi giochi educativi che dalle nozioni di scienza e grammatica spaziano fino alle basi del coding e alla robotica.

Seguendo la filosofia del gioco come ideale strumento di apprendimento e fondamenta nel processo di crescita della persona, ecco i prodotti più importanti e iconici della storia di Clementoni dagli anni ’60 con un’attività di famiglia e artigianale fino ai giorni nostri con 28 milioni di esemplari venduti ogni anno in 83 diversi Paesi. Nella gallery in alto trovate tutte le foto.

Sapientino

(Foto: Clementoni)Contrariamente a quanto si crede, Sapientino non è il primo gioco della società fondata nel 1963 a Recanati da Mario Clementoni e che infatti ha debuttato con quello che viene considerato il primo gioco da tavola italiano. Stiamo parlando de La Tombola della Canzone, ispirato al Festival di Sanremo e giocabile fino a 16 persone (più una che tiene il banco). Al posto dei numeri della tombola classica venivano riprodotte tramite nastro musicale una serie di canzoni – Nel blu dipinto di blu, Papaveri e papere, Arrivederci Roma, Vengo anch’io, ecc… – che dovevano essere riconosciute e segnate sulla cartella personale.

Sapientino ha visto la luce quattro anni dopo, nel 1967 con l’intento di aiutare i bambini ad apprendere in modo divertente e sfruttando anche l’elettronica. Ogni argomento aveva una propria scheda forata da poggiare sull’apposito tavolo di gioco; collegando gli spinotti alle risposte giuste si chiudeva un circuito che emetteva un segnale acustico e/o sonoro di conferma. Attualmente Sapientino è diventato una delle linee interne di Clementoni con libri o tavole con penne interattive per giocare e imparare.

Grillo Parlante

(Foto: Clementoni)Dopo il debutto in grande stile negli anni ’60, Clementoni ha proseguito nella crescita anche nel decennio successivo ottenendo la licenza di produzione di prodotti Disney con giochi come Colpo grosso a Topolinia del 1973 oppure Robin Hood del 1976.

L’altra importante collaborazione è quella con l’americana Texas Instruments che ha portato in Italia un altro celeberrimo gioco come il Grillo Parlante. Nato come Speak & Spell e dedicato dai bambini da 3 anni in su, era dotato di un display fluorescente a 8 caratteri, tastiera con lettere e simboli, un altoparlante e l’iconica maniglia per un semplice trasporto. Varie le modalità: con quella Scrivi si doveva ripetere la parola ascoltata, Ripeti che allenava anche la memoria con dieci parole, Abc per imparare l’alfabeto, Indovina che era sostanzialmente come l’impiccato e l’interessante Codice per creare messaggi in codice.

Il Grillo Parlante poteva anche lasciare una certa libertà di smanettamento grazie a uno slot per moduli sul retro per cambiare la lingua.

Dotto Conta-Parole



Sempre dalla collaborazione con Texas Instruments, Dotto Conta-Parole, che è molto più che un semplice gioco elettrico visto che si può considerare un vero e proprio piccolo computer che dalle funzioni dei modelli precedenti dedicati più all’apprendimento linguistico spazia abbondantemente anche nella matematica. A bordo si potevano trovare tanti giochi come Guardie e Ladri, una sorta di gioco dell’oca e così via.

Sempre negli anni ’90 debuttava anche Grillo Fonillo, una sorta di versione speciale di Grillo Parlante dedicata all’apprendimento di musica e ritmo.

La serie Computer Kid

(Foto: Clementoni)Tutte le innovazioni degli anni precedenti sono confluite – dalla fine anni ’80 in poi – nella fortunata serie Computer Kid che si presentava come una sorta di piccolo laptop con tastiera, mouse e schermo monocromo e decine di attività per imparare grammatica, matematica, musica e altre nozioni dalla scienza agli animali. Oltre alle versioni standard ne sono uscite svariate dedicate a personaggi dei cartoni animati da Winnie The Pooh alle Winx.

Clempad

(Foto: Clementoni)I tablet Clempad si rivolgono a bambini da 6 anni in su con uno schermo touchscreen, connessione cellulare, ampia memoria e bluetooth. All’interno, una serie di applicazioni di apprendimento, di comunicazione sicura e di intrattenimento.

Super Doc e i robottini

(Foto: Clementoni)Super Doc si presenta come un piccolo e simpatico robottino che interagisce con un apposito tavolo e carte da gioco. Lo scopo è quello di allenare a contare, sviluppare il pensiero logico e di problem solving così da approcciare il mondo della programmazione. Insomma, il primo passo del coding utilizzando associazioni di immagini e sfide a due. L’ultima versione permette a Super Doc di intepretare quattro personaggi vestendolo con speciali cartoncini da drago, mago, fata o cavaliere.

Tra gli altri robottini più famosi ci sono Pixi che può esprimere emozioni e interagisce con i piccoli utenti, i Pet_Bits a forma di cagnolino, panda, gattino e coniglietto sempre per il coding e Mecha Dragon, un drago da assemblare con 100 pezzi e dotato di motori e sensori per muoversi e interagire tramite app o con un clap delle mani.

I vari robottini sono la naturale evoluzione del percorso intrapreso ormai da più di mezzo secolo da Clementoni, che investe il 4% del fatturato nell’attività di ricerca e sviluppo. Al centro, un team di 60 professionisti del giocattolo chiamato The Garage, che si ispira all’autorimessa dove tutto era partito a Recanati, raggruppando esperti di discipline come marketing, creativi o pedagogisti.

