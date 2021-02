I Care a Lot è un ritratto dell’America che premia il più cattivo

Ci sono tre britannici che hanno fatto un film sull’America, la società americana e la degenerazione dell’etica americana. Sono Rosamund Pike, Peter Dinklage e a scrivere e dirigere J Blakeson, il risultato si intitola I Care a Lot e mescola un po’ di crimine a un po’ di gangster ad un po’ di umorismo con la sfacciataggine e la noncuranza di Martin McDonagh (In Bruges, Tre manifesti ad Ebbing, Missouri) ma senza i suoi toni estremi. Il raro film in cui gli eventi prendono pieghe sufficientemente impreviste da lasciare nello spettatore una continua sete di più informazioni, più scene, più svolgimento e più minutaggio.

Al centro di tutto c’è Rosamund Pike seduta sulle sue stesse spalle, cioè sulla parte interpretata in Gone Girl, per cerca di arrivare un po’ più in là. È una donna in carriera, ben vestita e posata, falsa come ogni manager spietato e intelligente, ha lo sguardo di chi è pronto a tutto e il viso d’angelo per truffare chiunque. Ha trovato l’intreccio perfetto (e ovviamente non è inventata per il film, esiste sul serio): da un medico si fa dare la custodia legale di alcuni anziani individuati tra quelli senza famiglia e con diversi averi, li ricovera in case di cura compiacenti che li tengano buoni e lontani dai telefoni mentre spolpa i loro beni. Vende le case, mette all’asta i mobili, si appropria di ciò che contengono le cassette di sicurezza. È bravissima a farlo, conosce tutti i gangli della legge e il sistema è a prova di fallimento. Non fosse che a un certo punto sceglie la vecchina sbagliata.

La sua ultima vittima infatti si rivela anche più danarosa di quel che credesse, così tanto che la situazione inizia a puzzare. Si presenta un avvocato a rappresentare i di lei interessi, vestito così male da far subito pensare alla malavita, sarà poi la valigetta contenente contanti che apre per oliare la situazione a fugare ogni dubbio. Tuttavia là dove qualunque personaggio come lei avrebbe mollato la presa, agguantato i soldi, rilasciato la vecchia e messo tutto a tacere, la protagonista fa il salto di qualità assieme al film. Non è la storia di un boss mafioso che vuole riprendersi quello che è suo quella di I Care a Lot ma di una truffatrice che non ha intenzione di farsi mettere sotto da nessuno, nemmeno da gente armata. Una donna manager che ha sudato per quel che ha ottenuto e adesso è pronta a tutto. Pure a morire.

Risponde prima colpo su colpo legalmente, poi si passa all’azione. Perché c’è solo un certo quantitativo di “No” che un boss può ricevere prima di decidere di uscire allo scoperto e passare ai metodi forti. Qui ancora il film stupisce per coerenza e costanza. Come la sua protagonista I Care a Lot non molla mai, tiene duro fino alla fine rendendo quasi impossibile allo spettatore prendere uno schieramento. Difficile stare con la protagonista, così bieca, bastarda e così pronta a truffare chi non può difendersi, ma del resto è quasi peggio stare con i mafiosi, arroganti, violenti e soprattutto più maldestri e meno scaltri di lei. Il dettaglio eccezionale di questo film che punta tutto (anche troppo) sulla recitazione della sua protagonista è che per tutto il tempo Rosamund Pike fuma una sigaretta elettronica, e proprio quello le dà un che di sbagliato e inquietante, in modi non diversi da come capitava con il boss Tony Conte in Gomorra – La serie.

Quella stranezza e quella unicità che colpisce nel film viene tutta dall’idea di J Blakeson di rimuovere ogni traccia di positività dal racconto. Non ci sono personaggi che incarnino dei valori in cui identificarsi, i migliori (il giudice) sono solo ingenui e anche la vecchina (la grande Dianne Wiest) sfodera lo sguardo sadico quando capisce che la mafia si sta finalmente riversando con violenza sulla sua aguzzina. Tutti sono odiosi e quindi oscilliamo prendendo le parti di volta in volta di chi sembra più in difficoltà, è un mondo di predatori in cui vince chi morde più a lungo. Un dialogo anche troppo sbattuto in faccia lo dirà chiaramente, che questa protagonista lasciva e altera, così determinata e spaventosa è il prodotto perfetto dell’etica americana, è il sogno americano fatto persona. Farsi strada da sé con un’idea imprenditoriale forte schiacciando la concorrenza. Lavorare, lavorare, lavorare e ingrandirsi, sempre di più, come metodo per arrivare al successo.

Di nuovo, lo dicono tre inglesi (due attori più il regista/sceneggiatore), e suona molto corretto. È facile vedere in questi personaggi la rappresentazione di una cupidigia senza fine e di un desiderio di potere che prende strade incredibilmente legali. Rosamund Pike è brava nello spostarsi sul confine dell’insopportabile e dell’inquietante, arrabbiata con la mafia perché gioca sporco portando pistole, invece di battersi con lei nelle aule di tribunale come fanno i truffatori e criminali civili. Non sfuggirà a nessuno poi il fatto che la società intorno a lei la osanni come una grande donna manager, un esempio di come in America si possa sempre realizzare i propri sogni e sia giusto non fermarsi davanti a nulla.

