Google è stata multata in Francia per le stelle degli alberghi

17 Febbraio 2021 – 3:15

Google dovrà pagare una multa da 1,1 milioni di euro per aver sostituito la classificazione standard degli alberghi francesi stabilita dall’ente pubblico per il turismo transalpino, Atout France, con un proprio sistema a stelle, ritenuto però fuorviante.

Nel 2019 Big G ha deciso che lo standard applicato dall’Ente per il turismo francese non era nelle sue corde e ha deciso di sostituirlo un suo sistema basato sulle “stelle” applicandolo a oltre 7.500 strutture in Francia, individuabili tramite i risultati sul suo motore di ricerca e su Google Maps.

Il problema, però, è stato che il gigante di Mountain View ha scelto di dare un significato diverso alle stelle rispetto a quello comunemente attribuito a ristoranti e alberghi. La valutazione da 1 a 5 stelle applicata da Google non aveva nulla a che vedere con il lusso o i servizi offerti dalla struttura ma era frutto di una valutazione soggettiva. Con il rischio di confondere i consumatori e danneggiare gli albergatori.

“Questa pratica è stata particolarmente dannosa per i consumatori, indotti in errore sul livello dei servizi che potevano aspettarsi quando prenotavano un alloggio. Ha anche provocato pregiudizi per gli albergatori i cui stabilimenti sono stati erroneamente presentati con stelle inferiori rispetto a quelle ufficiali di Atout France”, scrive l’Autorità francese garante della concorrenza e per la tutela dei consumatori francese in una nota.

A seguito di una serie di reclami da parte degli albergatori, l’Antitrust ha aperto un’indagine che si è conclusa con una multa a carico del colosso informatico per pratiche commerciali ingannevoli. Big G ha ammesso l’errore, ha accettato di pagare la multa e ha cambiato la sua valutazione tornando ad applicare la classificazione stellata ufficiale di Atout France.

