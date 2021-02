Google e Facebook sono pronti a pagare gli editori australiani per le notizie

17 Febbraio 2021 – 3:15

Google e Facebook sarebbero pronti a pagare i media in Australia per le loro notizie. Dopo l’escalation dei mesi scorsi, con la minaccia da parte di Big G di bloccare il suo motore di ricerca nel Paese e da parte di Menlo Park di oscurare la condivisione delle notizie locali e globali, la tensione tra Canberra e i due colossi sembra essere stata archiviata. Le due aziende sarebbero addirittura disposte a siglare patti con gli editori prima che l’Australia approvi il Codice di condotta obbligatorio sui media, che le avrebbe obbligate a pagare per i contenuti pubblicati sulle proprie piattaforme.

Il ministro del Tesoro, Josh Frydenberg, ha avuto colloqui con Google e Facebook nel weekend, dai quali è emerso che i due giganti tecnologici sono pronti a lavorare con il primo ministro Scott Morrison e gli editori per trovare una soluzione prima che il parlamento vari la legge. “Abbiamo fatto reali progressi, credo, nelle ultime 48-72 ore e penso che vedremo alcuni accordi commerciali significativi che potrebbero essere di reale beneficio per il panorama dei media nazionali. Vedremo i giornalisti ricompensati finanziariamente per aver generato dei contenuti, come dovrebbe essere”, ha dichiarato Frydenberg durante un’intervista televisiva all’emittente Nine Network.

Vedremo se l’accordo andrà in porto e a quali condizioni. Nel frattempo Microsoft si rimbocca le maniche e approfitta del momentaneo periodo di incertezza di Google per intensificare il lavoro sul suo motore di ricerca Bing, rendendolo in grado di colmare l’eventuale buco che potrebbe lasciare Big G, se l’intesa dovesse fallire e vincesse la linea più dura di opposizione al progetto di legge australiano.



