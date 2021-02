Cosa ci racconta la sentenza che impone ad Apple di riconoscere l’eredità digitale alla famiglia

17 Febbraio 2021 – 3:14

(Photo by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)* di Mirko Platania e Assuntina Micalizio, di Lexpertise Legal Network di Milano

L’ordinanza del 9 febbraio 2021 emessa dal Tribunale di Milano, sezione prima, Dott.ssa Flamini afferma, per la prima volta in Italia, un diritto di fondamentale importanza in materia di “eredità digitale”: quello di accesso degli eredi ai dati personali dell’account del defunto.

Gli avvocati Mirko Platania e Assuntina Micalizio, di Lexpertise Legal Network di Milano, legali dei ricorrenti, hanno individuato nel procedimento cautelare e d’urgenza lo strumento processuale ottimale per ottenere, in tempi rapidi, una pronuncia favorevole per i loro assistiti. Per conciliare l’interesse a ottenere la tutela richiesta dei ricorrente, con l’esigenza di avere una decisione in tempi brevi – anche traendo spunto da pronunce estere ottenute a seguito di battaglie giudiziarie durate 7/8 anni – si è optato per un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che ha consentito di ottenere la pronuncia dalla prima sezione del Tribunale di Milano, in appena 2 mesi dal deposito dell’atto.

Con il ricorso cautelare – la cui ammissibilità è subordinata all’esistenza di due rigidi requisiti – i legali hanno evidenziato e provato la sussistenza di entrambi i presupposti per l’utilizzo di tale strumento processuale. In particolare, è stata evidenziata – in primo luogo – la sussistenza del cd. “fumus boni iuris” (cioè la verosimiglianza circa l’esistenza di un diritto) rappresentata dagli elementi fattuali che facevano ritenere esistente una “ragione familiare meritevole di protezione” (che, in base all’art. 2 terdecies del cd. “Nuovo Codice Privacy”, legittima l’accesso ai dati personali di un soggetto defunto, da parte di una persona diversa legata da un vincolo familiare e/o affettivo).

In secondo luogo, è stata evidenziata e provata la sussistenza del cd. “periculum in mora” (il pericolo cioè di un danno derivante da un ritardo nella decisione), rappresentato dal sistema informatico utilizzato dalla stessa Apple che – dopo un periodo di inattività prolungata di un account – si arroga il diritto di procedere in automatico alla cancellazione definitiva dei contenuti digitali.

Nel merito rileva che il tema della “eredità digitale” presenta complessi profili di interesse e di interdisciplinarietà, non essendo automatico che, per i dati personali sincronizzati e memorizzati online (all’interno del cd. Cloud), trovi applicazione il principio di “territorialità” e quindi puntualmente la legge italiana.

Apple, per permettere ai genitori l’accesso al Cloud del figlio prematuramente scomparso, richiedeva la sussistenza di presupposti e procedure “sconosciute” al nostro ordinamento giuridico, tipiche invece di quello statunitense (tra cui il rispetto delle regole di cui all’Electronic Communications Privacy Act, normativa che non trova applicazione in Italia).

Pur operando stabilmente in Italia, la società pretendeva dunque di applicare la propria normativa. I legali della famiglia hanno quindi puntato anzitutto sulla sussistenza della giurisdizione italiana, contrastando le eccezioni mosse sul punto da Apple in sede stragiudiziale.

Il Giudice ha condiviso pienamente le considerazioni svolte dalla difesa nel ricorso e ritenuto ammissibile lo strumento processuale costituito dal procedimento d’urgenza, affermando che “deve ritenersi ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere un ordine alla Apple Italia S.r.l. di fornire assistenza ai ricorrenti nel recupero dei dati personali dagli account del figlio deceduto, atteso che la stessa è volta ad ottenere un provvedimento idoneo a garantire la conservazione dell’utilità pratica che la decisione nel merito attribuirà alla parte”.

Il Tribunale ha poi osservato, seguendo la linea interpretativa fornita dai legali della famiglia, che il limite alla possibilità di esercizio post mortem dei diritti dell’interessato è costituito dall’eventuale suo espresso diniego, contenuto in una dichiarazione scritta da questi presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

Anche in questo ambito, così come previsto dalla legge sulle direttive anticipate di trattamento (laddove, all’art. 4 della legge 22 dicembre 2017 n. 219, si consente ad ogni persona – maggiorenne e capace di intendere e di volere – di “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”), il legislatore ha, infatti, voluto espressamente valorizzare l’autonomia dell’individuo, lasciando a questi la scelta: concedere agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi) oppure sottrarre all’accesso dei terzi tali informazioni.

La volontà espressa dall’interessato, che deve sempre essere suscettibile di revoca o modifica e che deve risultare in modo espresso, non può in ogni caso – secondo l’art. 2-terdecies, comma V del Nuovo codice privacy – “produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”. Auspichiamo che il solco tracciato dal provvedimento in esame, possa rappresentare l’inizio di una nuova era nella gestione dei nostri dati personali che contempli la creazione di una normativa specifica e il più possibile unitaria.

The post Cosa ci racconta la sentenza che impone ad Apple di riconoscere l’eredità digitale alla famiglia appeared first on Wired.

Fonte: Wired