Chrome 88: nuovo update risolve nove vulnerabilità

17 February 2021 – 10:17

Al via il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’edizione Stable del browser Google Chrome che risolve un totale pari a nove vulnerabilità.

