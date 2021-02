Case ATX SilverStone RGB scontato di oltre 30 euro

17 February 2021 – 18:02

Amazon propone con un ottimo sconto su uno dei migliori case ATX disponibili sul portale: il Silverstone PM01 con 3 ventole RGB preinstallate.

The post Case ATX SilverStone RGB scontato di oltre 30 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico