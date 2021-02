Bitcoin cresce ancora: superati i 51000 dollari

17 February 2021 – 11:58

Ancora un’impennata per il valore di BTC: la criptovaluta è arrivata a sorpassare la soglia dei 51000 dollari proseguendo nel trend di crescita.

