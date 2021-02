UBER, 20 mila corse gratis per chi va a vaccinarsi

16 February 2021 – 10:26

Uber mette a disposizione dei propri utenti ventimila corse gratuite per coloro i quali hanno la necessità di recarsi presso un centro vaccinale nelle città di Roma, Milano, Bologna e Torino.

