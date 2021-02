U-Mask, ecco le pesanti accuse dell’Antitrust

16 February 2021 – 16:22

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato mette nel mirino le mascherine U-Mask, contestando il disallineamento tra promesse e reale efficacia.

The post U-Mask, ecco le pesanti accuse dell’Antitrust appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico