SanDisk Extreme PRO da 1TB a un prezzo imbattibile!

16 February 2021 – 9:27

Un’offerta irripetibile per l’unità SSD portatile da 1TB della linea SanDisk Extreme PRO: tanto spazio per salvare i file e design resistente.

The post SanDisk Extreme PRO da 1TB a un prezzo imbattibile! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico