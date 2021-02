Mouse da gaming wireless a meno di 20 euro

16 February 2021 – 19:44

Oggi Amazon propone un ottimo mouse da gaming wireless, con pulsante sniper, sensore da 4800 dpi regolabile su 5 livelli e rotella RGB.

The post Mouse da gaming wireless a meno di 20 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico