Microsoft conferma Windows 10 21H1: niente di che

16 February 2021 – 16:30

Il primo aggiornamento semestrale di questo 2021 per il sistema operativo sarà rilasciato, ma non porterà con sé novità rivoluzionarie.

