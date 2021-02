Lo schermo dell’iPhone 13 sarà sempre acceso

16 February 2021 – 10:09

Continua a leggere Secondo le ultime indiscrezioni lo schermo dei prossimi iPhone potrà rimanere costantemente in funzione per mostrare informazioni come ora e notifiche, senza particolare impatto sulla durata della batteria. La tecnologia impiegata sarà simile a quella utilizzata sugli Apple Watch e su altri smartphone della concorrenza.

Fonte: Fanpage Tech