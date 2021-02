La prova sul ghiaccio di Audi e-tron S Sportback

16 February 2021 – 17:14

Premo il piede sull’acceleratore, ma circospezione, perché con 503 cavalli e 973 newtonmetri di coppia è meglio non scherzare. L’Audi e-tron S Sportback si avvia silenziosa, quasi con leggerezza nonostante le oltre due tonnellate e mezzo di peso, prima auto elettrica al mondo (insieme con la e-tron S) realizzata in grande serie a poter contare su tre motori a zero emissioni.

Mi dirigo subito verso l’imbocco della pista su ghiaccio di Fiames, area a due passi da Cortina d’Ampezzo (dove sono in corso i Campionati del Mondo 2021 di sci) che il costruttore tedesco ha riqualificato per i test dei suoi modelli ad alta elettrificazione.

Non avevo mai guidato sulla neve prima, salvo qualche imprevisto di viaggio risolto a suon di catene e frustrazione. Mentre mi avvio lentamente lungo i primi metri di una pista stretta, molto tecnica e ricca di curve, seguo le indicazioni dell’istruttore che mi accompagna e imposto la modalità di guida All-road: l’auto si alza da terra di diversi millimetri aumentando se possibile la sua imponenza, quasi a fronteggiare quella dei muri di neve che, alla nostra destra e sinistra, si innalzano per un paio di metri. Leggermente in soggezione, non so ancora che sto per affrontare una lunga e gratificante serie di “traversi”.

«Se è la prima volta su una pista del genere, fai come ti dico io e vedrà che ti troverai bene», mi dice l’istruttore sorridendo. Nessun problema: sono qui per imparare, rispondo io. E sono anche il tester perfetto: senza esperienza di guida sul ghiaccio, a bordo di un’auto dalle dimensioni importanti e caratterizzata da uno scatto bruciante (da 0 a 100km/h in 4,5 secondi), affronto il primo giro con la stessa accortezza mista imbarazzo di uno che arriva a teatro e raggiunge il suo posto a spettacolo già iniziato. Dura poco: l’auto è aggressiva e docile allo stesso tempo, un concentrato di tecnologia che la rende performante ma contemporaneamente sicura e fruibile. Anche da chi, come me, è alle prime armi: ed è subito delirio di onnipotenza.

«Entri in curva dando di sterzo, frenando se serve – mi spiega l’istruttore – Quando sei a metà dell’arco dai gas e contemporaneamente controsterzi, per tenerla dentro mentre scarica la potenza a terra e cambia direzione. Poi alla curva successiva, ricominci». Prese le misure con qualche tentativo abbozzato, già al secondo giro la musica inizia a cambiare: è una questione di ritmo, e dopo poco inizio ad andare a tempo con la strada mentre l’auto prende a danzare sotto di me, ondeggiando a colpi di sterzo tra una curva e l’altra. Grazie alla combinazione tra sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC, regolabile sui livelli Normal, Sport, Offroad e Off), trazione integrale Quattro elettrica (che ripartisce la coppia in maniera totalmente variabile tra gli assali) e poi, ancora, all’inedito Torque vectoring elettrico, che grazie ai due motori posteriori ripartisce la coppia secondo necessità sulle ruote, (e lo fa quattro volte più velocemente di un differenziale meccanico), tutto sembra dannatamente facile.

Facile e “distante”: i muri di neve che sfioro più volte incombono su di noi, le ampie gomme chiodate aggrediscono il fondo stradale ghiacciato scartavetrandolo per bene, ma l’insonorizzazione di ottimo livello (la migliore sentita finora in un auto elettrica) e la silenziosità di una propulsione quasi priva dei classici “fischi”, rendono tutto un po’ più soft, attutito. A rompere il silenzio c’è solo la radio, che ogni paio di curve si avvia all’improvviso a causa del mio continuo sterzare e controsterzare, durante il quale finisco con pigiare inavvertitamente uno dei molti tasti sul volante. E’ quasi un promemoria: un modo per ricordare che la e-tron Sportback, con il suo spirito sportivo targato Audi, è perfettamente a suo agio in una pista ghiacciata come quella di Fiames, ma nasce per un uso più soft e quotidiano.

Alla fine del terzo e ultimo giro l’istruttore mi chiede se voglio farne un quarto: ne esce il mio capolavoro e sono pronto per affrontare la strada che da Fiames mi porta a Misurina e poi di nuovo a Cortina d’Ampezzo. L’autonomia segna 180 chilometri, mentre con un “pieno” di energia l’auto arriva a percorrerne fino a 379 nel ciclo WLTP: sotto un cielo dal blu assoluto, all’ombra delle Dolomiti che mutano di colore al tramonto, è tempo di sperimentare il comfort di guida su strada della e-tron S Sportback.

La posizione ribassata della batteria da 96 kWh (di cui 86 KwH utilizzabili), la ripartizione dei pesi 50:50 tra asse anteriore e posteriore, la migliore impronta a terra dovuta al passo incrementato di 46mm si traducono in doti dinamiche di tutto rispetto, e in gioia alla guida. Complice anche l’accelerazione bruciante sia in modalità normale (434 cv) sia utilizzando il “boost” che eroga 503 cavalli per 8 secondi, generando quell’effetto “salto nell’iperspazio” che rende tanto divertenti le auto elettriche. Il Cx da 0,26 (grazie anche a soluzioni come gli specchietti virtuali con telecamere al posto degli specchi) garantisce poi una ridotta resistenza all’aria, favorendo il veleggiamento in fase di rilascio.

Lungo la strada che porta a Misurina passando per Cimabanche, è facile apprezzare il comportamento sportivo della e-tron S Sportback, che rende semplice ogni inserimento in curva. Come su ogni auto elettrica, anche sulla nuova Audi frenare è importante quanto accelerare grazie all’impianto frenante elettroidraulico, che per le decelerazioni fino 0,3 g (il 90% dei casi) utilizza i motori elettrici per ricaricare la batteria. Per dare un’idea, sono arrivato sul lago di Misurina con 129 chilometri di autonomia, ma quando poi ho raggiunto Cortina ne avevo di nuovo 165, dopo aver sfruttato al massimo la strada in discesa, anche selezionando tramite i paddle al volante i tre livelli di recupero in fase di rilascio. Alla presa l’auto può essere ricaricata con corrente alternata o continua fino a 150 kW (dove si recupera fino all’80% della ricarica in mezz’ora), con accesso semplificato a oltre 200.000 stazioni in 26 Paesi europei mediante il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service.

All’arrivo in albergo è ormai tramontato il sole: c’è tempo per giocare un po’ con gli eccellenti proiettori a LED Audi Digital Matrix, ciascuno dotato di un milione di microspecchi per indirizzare la luce con precisione millimetrica fino a 5000 volte al secondo, e per apprezzare ancora una volta la fattura degli interni sportivi insieme con la ricchezza dell’interfaccia utente MMI, con il sistema a doppio display e feedback aptico con cui Audi ha sostituito quasi tutti i comandi convenzionali. Poi arriva il momento di riconsegnare la e-tron S Sportback, e come al solito un po’ dispiace.

Audi e-tron S Sportback è offerta a partire da 100.600 euro, mentre la “sorella” e-tron S parte 98.300 euro. Le varianti sport attitude vedono il listino partire rispettivamente da 114.300 euro nel caso di Audi e-tron S, da 116.600 euro per Audi e-tron S Sportback.

