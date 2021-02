La borraccia autopulente che purifica l’acqua

16 February 2021 – 11:35

Lo spreco dell’acqua e il diffuso uso delle bottiglie di plastica che poi vanno a pesare sull’ambiente hanno costretto piccole e grandi aziende a rivedere certi processi e materiali usati, agevolando la nascita di progetti che mirano alla realizzazione di borracce riutilizzabili. Buone ma con un grande limite: la presenza di batteri, che crescono all’interno e che entrano dall’esterno durante il risciacquo in fontane e rubinetti. A risolvere il problema è Auron, bottiglia da 500 millilitri in grado di purificare l’acqua che si versa all’interno, a prescindere dalla fonte, e che sfrutta un sistema di autopulizia per eliminare la quasi totalità dei batteri presenti.

Servono 60 secondi alla boccetta interna che sterilizza gli interni della borraccia con luce UV, rilasciando acqua pulita che si mantenersi calda per 12 ore e fredda per 24 ore grazie alla doppia parete isolante. E tramite il piccolo display integrato sul tappo, si può conoscere la temperatura interna. Alta 24 centimetri e pesante 435 grammi, la borraccia Auron si può prenotare qui per poco piedi 50 euro, con spedizioni al via dal prossimo maggio.

The post La borraccia autopulente che purifica l’acqua appeared first on Wired.

Fonte: Wired