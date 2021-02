Intel: Pat Gelsinger è ufficialmente il nuovo CEO

16 February 2021 – 10:08

Pat Gelsinger, ufficialmente nuovo CEO di Intel dal 15 febbraio 2021, avrà il compito di guidare l’azienda in un mercato sempre più concorrenziale.

Fonte: Punto Informatico